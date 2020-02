Predator: Hunting Grounds, prova gratuita su PC e PS4: ecco data e trailer

Predator: Hunting Grounds sarà protagonista di una prova gratuita, disponibile su PC (via Epic Games Store) e PS4 (per gli abbonati a PlayStation Plus) dal 27 al 29 marzo.



"Negli ultimi mesi del 2019 abbiamo portato la demo di Predator: Hunting Grounds in vari eventi dedicati al videogames in giro per il mondo permettendovi di provarlo", ha scritto sul PlayStation Blog Charles Brungardt, CEO di IllFonic.



"È stato davvero gratificante per tutti gli sviluppatori vedere quanto si divertissero le persone, sia nei panni del Predator che in quelli dei membri del fireteam. In questa fase abbiamo ricevuto anche tanti feedback e credo che saranno tutti molto contenti di vedere a che punto siamo con il gioco. Non vediamo l'ora di farvelo provare, adesso che il momento del lancio si avvicina sempre più."



"La Prova ti permetterà di giocare da solo come Predatore o di fare squadra online con altri tre come parte di un Fireteam. A dicembre, abbiamo dettagliato quanto fosse selvaggio e potente il Predator. Prima della prova, ecco cosa dovresti sapere su come giocare in un Fireteam in Predator: Hunting Grounds."



Sarà una lotta impari

Alzi la mano chi non ama le sfide impossibili. Noi vogliamo che quando giocherete come fireteam, cogliate quella sensazione di potenza, di sentirsi i migliori dei migliori. Potrete contare su un arsenale all'avanguardia e su attrezzature che vi faranno sentire in grado di falciare un intero esercito, ed è esattamente quello che farete.



I giocatori membri del fireteam hanno una missione da compiere e dovranno affrontare una miriade di avversari IA, OLTRE a un altro giocatore che darà loro la caccia nei panni del Predator.



Proverete una paura reale

Il film originale di Predator faceva paura. Il gioco non è da meno. Vi calerete nella mappa con una missione da svolgere e una miriade di avversari IA da affrontare per completare obiettivi primari, ma poi all'improvviso sentirete un inquietante schiocco, una minaccia che può arrivare da qualsiasi punto.



Oltre a questa suspense, quando il Predator attacca, lo fa in modo terrificante. Il Predator è inesorabile. Vi può balzare addosso dall'alto, spararvi plasma dall'ombra oppure farvi a pezzi da vicino. Il brivido di essere la preda è ciò che ha reso così divertente il film, e adesso, allo stesso modo, renderà divertente giocare come fireteam.



Riuscire a sopravvivere

Proprio come nei film, dovrete riuscire a riorganizzare la vostra squadra, rivalutare la situazione, e decidere in che modo riuscirete a sopravvivere. Il gioco vi fornisce gli strumenti che vi servono, ma la tattica e la strategia staranno a voi.



Meglio fuggire dal Predator o ribaltare la situazione e dargli la caccia? Unirete le forze per usare la potenza di fuoco collettiva e riuscire ad eliminarlo? Andrete per conto vostro? Sfrutterete l'ambiente e gli avversari controllati dall'IA a vostro vantaggio?



Le opzioni sono tantissime e la scelta è solo vostra. La base del divertimento di giocare come fireteam sta proprio nel cercare di capire come sopravvivere.



Infine, siamo lieti di poter svelare la copertina del gioco! È un'immagine che riesce a catturare l'essenza del titolo sia come Predator che come fireteam. Si può avvertire l'intensità della sensazione che il Predator sia ovunque e in nessun luogo mentre dà la caccia al fireteam.



Ma allo stesso tempo si percepisce che anche il fireteam può essere letale grazie all'arsenale e al lavoro di squadra. Quei ragazzi sono sempre all'erta e pronti a tutto. E questo ci riporta al film che continua a darci l'ispirazione, il Predator dell'87.



Ogni giocatore, al di là del personaggio che sceglie di interpretare, è pronto a essere cacciatore o preda. Noi moriamo dalla voglia di vedervi a caccia, il 27 marzo! Seguite il blog per informazioni e consigli!