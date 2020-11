All of You, la recensione

Dopo avventure e sperimentazioni ardite in ambito artistico ed espressivo, fa piacere tornare su Apple Arcade per giocare a un buon vecchio puzzle, specialmente se è ben fatto come questo esaminato nella recensione di All of You. Alike Studio è uno di quei team che possono trovarsi perfettamente a proprio agio su piattaforme mobile e specialmente in un ambito come Apple Arcade, dove le creazioni stilisticamente curate hanno sempre un risalto particolare, tanto più se alla presentazione piacevole riescono a unire anche un gameplay ragionato e ben costruito. Si nota un'idea di fondo comune e caratteristiche simili che corrono tra le produzioni di questo team, a partire da Love you to Bits, passando attraverso Bring you Home e arrivando fino a All of You. Al di là della composizione dei titoli, che sembrano già una cifra stilistica, gli sviluppatori si concentrano su soluzioni di gioco basate sull'interazione con scenari più o meno statici e sulla manipolazione anche delle regole stesse dei rapporti causa-effetto e della composizione dei livelli come elemento di gameplay.





In questo senso, All of You sembra essere un'evoluzione di Bring You Home, raffinando e rendendo più complessa e funzionante l'idea che era già comparsa nel gioco precedente. Anche in questo caso, il concetto di base è arrivare in fondo ai livelli evitando ostacoli e minacce varie, facendo in modo che la gallina protagonista possa abbracciare via via tutti i pulcini persi in una tenera storia di amore materno gallinaceo. Proprio come nel gioco precedente, il sistema di interazione si basa sulla modifica degli elementi costitutivi del livello stesso per poter raggiungere lo scopo, ovvero evitando nemici e ostacoli non tanto affrontandoli, quanto modificando la "realtà" in modo da non dover nemmeno porsi il problema. È un sistema simile a quello visto anche in Framed, ma che qui raggiunge livelli ancora più arditi giocando con le regole della fisica e con lo scorrere del tempo, spingendoci a trovare soluzioni anche paradossali ma comunque rispondenti a logiche alquanto ferree.