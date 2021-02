Bravely Default 2, il sistema di combattimento si mostra in video

Bravely Default 2 torna a mostrarsi con un nuovo video, in questo caso incentrato soprattutto sul sistema di combattimento adottato in questo secondo e atteso capitolo del JRPG per Nintendo Switch.

Il trailer "A Brave New Battle" consente dunque di entrare più nel dettaglio del sistema di combattimento proposto da Bravely Default 2, che rimanendo fedele alle tradizioni classiche del genere JRPG si presenta classicamente strutturato a turni, ma con alcune caratteristiche particolari.

Da notare, peraltro, che il video è accompagnato da una voce narrante che spiega tutti i vari passaggi ed elementi del combat system in maniera molto approfondita, con una recitazione particolare che ci cala bene all'interno della situazione.

Rispetto alla tradizione più classica del genere, Bravely Default 2 aggiunge alcuni elementi strategici alla struttura classica del combattimento a turni con le sue particolari meccaniche di Brave e Default: la seconda consente di adottare una posa difensiva, per prepararsi agli attacchi e caricare un Brave Point. Questi ultimi vengono invece utilizzati per effettuare il comando Brave, che consente di portare a termine diverse azioni in un singolo turno.

Alternando le due opzioni specifiche di questo gioco, è possibile dunque utilizzare una quantità maggiore di soluzioni strategiche in grado di ampliare le possibilità tattiche del combattimento in Bravely Default 2.

