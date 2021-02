Star Wars Battlefront 2 Classic: il nuovo update ha completamente distrutto il gioco

Questa settimana Pandemic ha rilasciato un nuovo update per Star Wars Battlefront 2 "Classic", ovvero il gioco del 2005. Non parliamo del più recente seguito dello sparatutto di Electronic Arts e DICE. Si tratta del primo aggiornamento rilasciato dopo molti anni, una piccola patch destinata a risolvere alcuni problemi di compatibilità con gli hardware moderni, oltre che aggiungere un supporto ufficiale ai controller e ottimizzazioni per l'interfaccia utente per le risoluzioni grafiche moderne. Be', questo update ha completamente distrutto Star Wars Battlefront 2 "Classic".

I problemi introdotti da questo update in Star Wars Battlefront 2 "Classic" includono: problemi di risoluzione, impostazioni dei comandi che cambiano a caso, gamepad non funzionanti, vari input completamente assenti, glitch alle animazioni e vari problemi per la modalità simil-strategica "Galactic Conquest". Un utente di Reddit si è anche reso conto che premere il tasto "Stamp" causava un crash completo. Chiaramente, le mod sviluppate negli anni sono divenute inutilizzabili. Non c'è nulla da dire, l'update ha distrutto Star Wars Battlefront 2 "Classic".

Ovviamente, lo sviluppatore ha rimosso l'update ed è tornato alla versione precedente. Pur trattandosi di un gioco del 2005, Star Wars Battlefront 2 "Classic" è uno sparatutto multigiocatore apprezzato ancora oggi. Speriamo che il team di sviluppo risolva i problemi e rilasci una versione corretta dell'hotfix.

Guardando al futuro di Star Wars, vi segnaliamo che il nuovo gioco di Ubisoft Massive è all'inizio dello sviluppo. Inoltre, si pensa che Knights of the old Republic remake o reboot in sviluppo presso Aspyr Media.