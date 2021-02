Valheim ha un grosso problema: un bug "distrugge i mondi" e la soluzione è difficile

Valheim ha ricevuto un'accoglienza davvero positiva su PC, ma a quanto pare è affetto dal problema di un bug in grado di distruggere i mondi dei giocatori e la cui soluzione sembra piuttosto difficile, anche se gli sviluppatori ci stanno già lavorando.

Il glitch è stato rilevato dagli utenti soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento e ha conseguenze catastrofiche: in certi casi corrompe completamente il salvataggio e non consente di utilizzarlo più, costringendo dunque a ricominciare dall'inizio.

Al momento non sembra esserci una soluzione immediata da poter utilizzare: sembra che vari utenti abbiano provato a ripulire il gioco da files .old, riavviare il computer e altri metodi casalinghi che in certi casi possono funzionare, ma nulla di tutto questo ha restituito intatto il salvataggio di Valheim.

Richard Svensson, CEO del team di sviluppo Iron Gate, è intervenuto su Twitter avvertendo che il bug è presente in base a diverse rilevazioni, ma che il team non è stato in grado di riprodurlo, cosa che rende difficile il suo studio e dunque anche l'elaborazione di una soluzione.

"Se giocate a Valheim questo fine settimana, ricordate di effettuare un backup del mondo di gioco e dei personaggi, il malvagio bug che distrugge i mondi è ancora a piede libero", ha scritto Svensson. "È un bug ostico, che non siamo ancora stati in grado di riprodurre nemmeno una volta. Sembra che si presenti con maggiore possibilità se uscite dal gioco premendo ALT+F4, dunque provate ad utilizzare l'uscita standard dal menù intanto".

Nel frattempo, Valheim è comunque un successo: dopo essere stato primo su Steam dal lancio, ha già venduto 1 milione di copie, confermandosi un po' il nuovo fenomeno videoludico su PC, salvo eventuali bug a rovinare la festa.