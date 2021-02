Xbox Series X|S: novità sulla retrocompatibilità in arrivo, conferma Microsoft

Xbox Series X|S sarà protagonista di alcune interessanti novità in arrivo la settimana prossima e relative alla retrocompatibilità, con qualche probabile aggiornamento tecnico sulla funzionalità della console in questione, ora al riguardo c'è anche la conferma di Microsoft.

La questione era emersa già qualche giorno fa quando il canale YouTube "ElAnalistadeBits", piuttosto noto a questo punto per le sue analisi tecniche e i confronti grafici, ha annunciato "grandi novità" per Xbox Series X e Series S previste per la prossima settimana, facendo pensare che queste potessero riguardare la retrocompatibilità delle console.

La conferma è arrivata dal podcast di Larry "Major Nelson" Hryb, ovvero una fonte ufficiale di Microsoft, che ha ospitato il responsabile dello sviluppo hardware di Xbox Series X|S, Jason Ronald. L'uomo dalla leggendaria barba ha affermato che il team ha ascoltato i feedback degli utenti e ha elaborato alcuni cambiamenti che verranno applicati presto sul software di sistema delle console.

Tra le richieste c'è anche l'estensione del Quick Resume a una maggiore quantità di giochi, visto che al momento il sistema non funziona ancora sul 100% dei titoli anche a causa della diverse gestione dei dati da parte di alcuni titoli (come ad esempio quelli che devono connettersi a server esterni per recuperare alcuni dati, oltre ovviamente ai giochi multiplayer le cui partite non possono essere "congelate" a piacere).

Tuttavia, un elemento importante che dovrebbe essere svelato la prossima settimana a quanto pare riguarda la retrocompatibilità, che dovrebbe ricevere alcuni miglioramenti nei prossimi giorni. Secondo la prima voce di corridoio, queste novità dovrebbero essere presentate il 17 febbraio ma non è chiaro di cosa possa trattarsi: in molti puntano sulla possibilità dell'applicazione automatica dei 60 fps ai titoli che viaggiano originariamente su frame-rate più bassi, ma al momento è solo una supposizione.