Halo 3 della Master Chief Collection otterrà una nuova mappa tratta da Halo Online

Halo: The Master Chief Collection continua ad espandersi ed evolversi e il prossimo passo riguarda Halo 3 con l'arrivo di una nuova mappa tratta dal misterioso Halo Online.

Quest'ultimo rappresenta un titolo piuttosto curioso e ricercato anche dagli appassionati della serie, perché Halo Online non è mai uscito ufficialmente in occidente ma è rimasto limitato ad una distribuzione sul mercato russo, risalente al 2015 e non molto longeva, dunque è rimasto una sorta di capitolo raro e poco conosciuto nella serie.

Molti appassionati si sono dedicato al recupero del gioco, arrivando anche a riportarlo online attraverso una distribuzione non ufficiale, cosa che Microsoft ha tentato a più riprese di bloccare ma riuscendoci solo parzialmente. In ogni caso, almeno un pezzo di Halo Online verrà applicato ad Halo 3 con il rilascio di una mappa speciale.

Visibile nell'immagine riportata qui sotto, la mappa in questione ha un'ambientazione glaciale e non sembra essere, a dire il vero, proprio una mappa originale di Halo Online, cosa che fa pensare a una rielaborazione dei contenuti del gioco distribuito in Russia per adattarli meglio alle dinamiche multiplayer di Halo 3.

Tra le novità annunciate da 343 Industries nell'aggiornamento su Halo Waypoint, inoltre, troviamo il custom Game Browser, contenuti della Stagione 6, FOV slider per le console Xbox One, supporto per mouse e tastiera su console Xbox e varie altre aggiunte, oltre alla suddetta mappa.

Nel frattempo, pare che ci sia un nuovo gioco della serie Halo in sviluppo oltre ad Halo Infinite, mentre prosegue il mistero sulla possibilità che Halo: The Master Chief Collection possa uscire anche su altre piattaforme.