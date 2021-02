Halo: The Master Chief Collection uscirà anche su altre piattaforme?

Halo: The Master Chief Collection potrebbe arrivare su altre piattaforme, questo è quanto sembra emergere da una misteriosa indicazione presente nell'ultimo aggiornamento di 343 Industries su Halo Waypoint, cosa che apre supposizioni alquanto ardite.

Nell'update del 5 febbraio sul sito di riferimento dell'universo Halo, sul quale 343 Industries scrive regolarmente le novità in arrivo relative alla serie, si leggono anche i prossimi cambiamenti previsti per Halo: The Master Chief Collection, come il supporto per il FOV Slider, ulteriori opzioni di personalizzazione dei controlli e altro.

Tra gli ultimi punti si legge anche la misteriosa frase "E forse un nuovo luogo e un nuovo modo di giocare". Questo apre ovviamente a varie speculazioni, con alcuni che si stanno già lanciando a immaginare Halo su PS5 o Nintendo Switch, ma è probabile che la spiegazione sia in verità più semplice.

Halo: The Master Chief Collection è stato praticamente l'unico gioco su cui si è svolto inizialmente il test di xCloud su iOS e la frase di 343 Industries potrebbe riferirsi all'arrivo della raccolta su altre piattaforme attraverso xCloud, forse con l'estensione di questo al PC attraverso browser o sistemi del genere sullo stile di Stadia, cosa attesa ad tempo per il servizio di cloud gaming Microsoft.

Altre possibilità verosimili possono riguardare la disponibilità su altri store PC come GOG o Epic Games Store, ma considerando anche come è impostata la frase, con riferimento al "luogo" e al "modo", l'idea più logica è che riguardi un'estensione dell'utilizzo di Halo: The Master Chief Collection attraverso xCloud, in attesa di ulteriori delucidazioni.