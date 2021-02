Nintendo: documentario sulla storia della compagnia in arrivo a marzo?

Nintendo sembra abbia un documentario dedicato sulla storia della compagnia in arrivo a marzo su Crackle, una piattaforma di streaming video gratuita ma supportata da pubblicità, in base a quanto riferito da Deadline.

Si tratta di una voce di corridoio ma il sito in questione è piuttosto attendibile per quanto riguarda le produzioni televisive e cinematografiche, dunque possiamo tenere in considerazione questa idea sull'arrivo del documentario su Nintendo. A quanto pare, la produzione si intitola "Playing with Power: The Nintendo Story" ed è scritta e diretta da Jeremy Snead, narrata da Sean Astin.

Entrambi hanno lavorato in precedenza sul film documentario Video Games: The Movie, dunque si tratterebbe di persone che si sono fatte ormai una certa esperienza nell'ambito videoludico sul fronte video documentaristico. Tra gli altri dettagli, emerge il coinvolgimento dell'ex-presidente di Nintendo Reggie Fils-Aimé e a quanto pare anche di Phil Spencer da Xbox, oltre a Wil Wheaton, Alison Haislip, il co-fondatore di Nintendo of America Ron Judy, il co-fondatore di Atari Nolan Bushnell, l'ex-CEO di Sega of America Tom Kalinske e altri.

Playing with Power: The Nintendo Story sarebbe dunque una mini-serie da cinque episodi che ripercorre la lunga storia della compagnia, compresa anche la parte precedente all'approdo nel mondo dei videogiochi ma con una concentrazione maggiore su quest'ultima sezione.

L'uscita del documentario su Crackle sarebbe dunque prevista per l'1 marzo 2021, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo o del servizio in questione.