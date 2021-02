PS5 inferiore a Xbox Series X: ne limiterebbe le prestazioni nei multipiattaforma?

PS5 è inferiore a Xbox Series X e ne starebbe limitando le prestazioni? Alcune affermazioni fatte da Digital Foundry in un videoconfronto tra la versione next gen di Control Ultimate Edition hanno generato un vero e proprio vespaio sui social.

Al minuto 4:20 del video sottostante Alex Battaglia spiega come la grafica del gioco offra un'esperienza simile sulle due console next-gen e ipotizza che gli sviluppatori siano più interessati a proporre una qualità omogenea su entrambe le piattaforme che a sfruttare la maggiore potenza di Xbox Series X. Affermano i critici che, nonostante i 12TF e la GPU da 52 CU di Series X, gli sviluppatori prenderebbero come riferimento l'hardware meno performante della console di Sony, così da non scontentare i possessori di PS5.

In verità crediamo che non sia così e che con il passare dei mesi la maggiore potenza di Series X sarà sfruttata anche dai multipiattaforma. Del resto accadde lo stesso con Xbox One X, che ha offerto per anni le migliori versioni console dei giochi multipiattaforma, senza che gli sviluppatori si siano dati limiti di sorta, quindi non vediamo perché dovrebbe essere diverso con le nuove console.