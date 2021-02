Halo, nuovo gioco in sviluppo e non è Halo Infinite

Stando a degli annunci lavorativi pubblicati da Microsoft, c'è un nuovo Halo in sviluppo presso 343 Industries, diverso quindi da Halo Infinite. La descrizione dell'inserzione, che ricerca la figura di un producer, non lascia spazio a molti dubbi:

"343 Industries è alla ricerca di un producer che aiuti nello sviluppo di un nuovo progetto ambientato nell'universo di Halo. Questa è la tua possibilità di lavorare a una delle proprietà intellettuali più emozionanti e creative dell'industria, in uno dei team di maggior talento."

Che non si parli di Halo Infinite è abbastanza evidente, visto che ormai il nuovo capitolo della saga principale è praticamente finito ed è difficile pensare che abbia bisogno di un producer. Oltretutto se si parlasse di un gioco già annunciato Microsoft non si farebbe grossi problemi a nominarlo.

Va anche detto che l'annuncio cerca una figura esperta, che abbia già esperienza nello sviluppo di giochi tripla A per le console di attuale generazione, quindi non è ipotizzabile che si parli di progetti di altro tipo.

Di cosa potrebbe trattarsi? Delle vecchie voci di corridoio fanno pensare che potrebbe essere Halo Wars 3, la serie di strategici in tempo reale tratti dal franchise. Si parla anche di uno spin off che segua le vicende del Fireteam Osiris di Halo 5: Guardians, che potrebbe essere sempre un FPS. Comunque sia, in questa fase si tratta solo di ipotesi non confermate. Per saperne di più non resta che aspettare comunicazioni ufficiali, che probabilmente arriveranno dopo il lancio di Halo Infinite.