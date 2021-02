Valheim: nuovo record di giocatori contemporanei

Uno dei paesaggi nordici di Valheim

Il survival Valheim è ancora in crescita e ha fatto registrare un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam, raggiungendo un picco di quasi 350.000 presenze. Si tratta di un grande risultato, che gli ha fatto toccare la top 3 della piattaforma.

Più precisamente, il picco di giocatori contemporanei è stato di 345.345, come rilevato da SteamCharts. In quel momento gli unici due giochi a fare meglio sono gli inamovibili DoTA 2 in seconda posizione e Counter-Strike: Global Offensive in prima. Per dire, Valheim ha superato anche PUBG.

Considerando che Valheim è ancora in Accesso Anticipato e che non ha certo un grosso team alle spalle, si tratta di un risultato notevolissimo. Sicuramente è stato aiutato dalla passione di alcuni streamer per il gioco, ma ormai è così che funziona per certi generi e quindi non c'è da esserne stupiti.

Stando agli ultimi dati di vendita, il titolo di Iron Gate AB ha già venduto più di un milione di copie. Considerando che dal lancio è primo nella classifica globale di Steam, non poteva che essere andato più che bene.

