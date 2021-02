Fall Guys: il video di San Valentino è pieno d'amore

Vediamo questo nuovo video di Fall Guys dedicato a San Valentino, la festa degli innamorati. Nel filmato possiamo vedere un giocatore che viene interrotto dal suono del campanello di casa. Quando apre la porta si trova davanti a una grossa sorpresa: un Fall Guy che lo riempie di messaggi d'amore in diverse lingue e che gli fa un dono (la skin di San Valentino) come segno della profondità del suo sentimento.

Purtroppo per tutti oggi è San Valentino e quindi ci tocca un po' di miele, come quello offertoci da Fall Guys. In fondo chi non è mai stato innamorato almeno una volta nella vita? Certo, sono banalità, ma sono giustificate dal fatto che servono un bel po' di caratteri per fare innamorare Google, quindi non lamentatevi troppo, sennò ci tocca iniziare a scrivere come Aranzulla.

Se volete più informazioni sull'ex fenomeno Fall Guys, vi invitiamo a leggere la nostra recensione in cui Simone Pettine ha scritto:

Fall Guys: Ultimate Knockout è un party game basato su produzioni televisive fuori di testa, come Takeshi's Castle, Wipeout e Ninja Warrior. 60 giocatori, di volta in volta, si sfidano lungo percorsi pieni di pericoli, in arene all'interno delle quali devono sopravvivere, in giochi di squadra improbabili: serve un po' di abilità, ma non troppa; è invece opportuno pregare e strapregare la Dea Bendata affinché vi assista. Il giocatore scopre così, dopo un paio di partite, che non può più fare a meno della divertentissima esuberanza di Fall Guys: Ultimate Knockout, nonostante qualche problemino del comparto tecnico e un accompagnamento sonoro perfettamente dimenticabile. Se adeguatamente supportata, migliorata e arricchita da eventi stagionali, la produzione di Mediatonic e Devolver Digital avrà davanti a sé un rigoglioso futuro. Viceversa, è difficile che sopravviva all'estate 2020.