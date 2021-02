Twitch: per Shroud giochi come S.T.A.L.K.E.R. erano fatti con più passione di quelli moderni

Secondo la Twitch star Michael 'shroud' Grzeciek, giochi come S.T.A.L.K.E.R. mostravano più passione dietro allo sviluppo di quelli attuali, che evidentemente appaiono molto più freddi ai suoi occhi.

Shroud ha espresso la sua opinione rispondendo a uno spettatore che gli chiedeva se stesse attendendo qualche gioco in particolare, prendendo di fatto una posizione abbastanza comune tra i vecchi giocatori: "Molta della roba cui sono interessato è vecchia. Tutto ciò che sta per uscire mi eccita poco. I nuovi giochi non mi colpiscono come quelli vecchi... venivano fatti con grande passione, non è vero? Chi comandava era anche chi faceva i giochi.

Erano parte del team e per questo c'era una grande passione dietro al loro lavoro. Fianco a fianco a scrivere codice. Ora non è più così. Ora funziona più che i programmatori e i designer geniali vengono fottuti, perché chi comanda gli dice di non fare questo e quello."

Uno spettatore gli ha quindi chiesto se la sua non fosse solo nostalgia, al che shroud gli ha risposto che non è così e che potrebbe giustificare ciò che dice esaminando il design dei singoli giochi.

Con questo shroud non vuole affermare che non giocherà più niente di nuovo, ma solo che preferisce i giochi del passato e i progetti a essi correlati. Va anche detto che produrre uno sparatutto moderno come Call of Duty: Black Ops Cold War, tanto per fare un esempio, costa molto di più di quanto costasse all'epoca del primo S.T.A.L.K.E.R., quindi è normale che chi investe pretenda maggior controllo sul prodotto e cerchi di renderlo appetibile alle masse, togliendo tutti gli elementi più controversi e forieri di complicazioni

S.T.A.L.K.E.R. in azione

