Twitch: per San Valentino, streamer chiede alla sua ragazza di sposarlo in live

Uno streamer Twitch, DannyDorito23, ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo durante una live svoltasi il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino, diventata però virale a San Valentino. Del resto in un giorno simile siamo tutti alla ricerca di qualcosa che ci confermi la retorica dell'amore eterno, quindi una proposta di matrimonio 2.0 cade a fagiolo.

DannyDorito23 è un creatore di contenuti per l'organizzazione esport Elevate, ma dagli interessi variegati. È anche un soldato veterano, per dire. Prima di iniziare una live con Call of Duty: Warzone, ha chiamato la sua ragazza, insieme al figlio e al cane. Quindi ha estratto l'anello con cui ha chiesto alla donna di sposarlo, lasciandola senza parole.

"Gli ultimi due anni sono stati fantastici. Voglio passare il resto della mia vita con te. Spero che lo voglia anche tu. Vuoi sposarmi?" Le ha detto. La futura signora Dorito ha risposto subito di sì e ha mostrato il suo anello agli spettatori, in un tripudio di commenti estasiati.

Danny ha poi spiegato come mai la proposta è stata fatta il 13 febbraio e non il 14. Semplicemente perché oggi la coppia doveva fare delle cose legate alla famiglia (zoo, pranzo fuori e altro) e sarebbe mancata l'occasione. Chissà se anche il loro matrimonio sarà trasmesso in streaming. Del resto cosa sarebbe l'amore se non lo si potesse condividere con migliaia di persone (come sanno bene gli appassionati di porno amatoriale)?

Video con la proposta di matrimonio