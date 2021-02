Zelda: Breath of the Wild, un fan si è fatto un selfie con tutti i personaggi

In attesa di avere nuove informazioni sull'attesissimo quanto misterioso seguito, un utente di Reddit conosciuto come FieldExplores ha deciso fare una cosa fuori dagli schemi. Ovvero ha passato diverse ore della sua vita per farsi un selfie con tutti i personaggi non giocanti di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Uscito nell'ormai lontano marzo del 2017 in contemporanea con il debutto di Nintendo Switch sui mercati, The Legend of Zelda: Breath of the Wild si è immediatamente imposto come uno dei più bei capitoli delle serie di Nintendo, ma anche come uno dei giochi più belli mai creati. C'è chi ha esplorato ogni anfratto di Hyrule, chi ha cercato i suoi tesori più preziosi o ha affrontato le sfide più impervie.

O chi, come FieldExplores, ha deciso di usare il gioco come una sorta di luogo di vacanza, perfetto per visitare amici di lunga data. E magari scattare qualche foto in loro compagnia. Osservando l'album dei ricordi che FieldExplores ha postato su Reddit, possiamo notare una volta di più di come Nintendo nasconda dietro una patina di normale epicità un cast di personaggi alquanto originale e variegato. Ci sono enormi goron in perizoma, uomini-albero, venditori di ogni tipo, gente che ama travestirsi e via dicendo.

Le immagini mettono in mostra anche la cura con la quale Nintendo ha creato il suo gioco, incredibilmente bello da vedere, nonostante una mole poligonale non eccezionale. Un risultato ottenuto attraverso un utilizzo dei colori e dei contrasti magistrale, oltre che un character design davvero favoloso.

Ecco un esempio dei selfie scattati da FieldExplores in Breath of the Wild.

Gli atri scatti possono essere trovati a questo indirizzo.

Rivedere queste fotografie ci fa desiderare ardentemente nuove informazioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: che il Nintendo Direct di domani sia il momento giusto per mostrare il gioco?