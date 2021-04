Baldur's Gate: Siege of Dragonspear: la patch 2.6 aggiunge ufficialmente l'italiano

Beamdog ha finalmente pubblicato la patch 2.6 delle Enhanced Editions di Baldur's Gate, Baldur's Gate II, Siege of Dragonspear e Icewind Dale. Si tratta di una patch massiva, che va a sistemare i tanti problemi sorti in queste settimane in tutti questi giochi. Tra i miglioramenti più graditi di Baldur's Gate: Siege of Dragonspear segnaliamo l'integrazione ufficiale della traduzione italiana in questa espansione.

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear è la prima espansione ufficiale di Baldur's Gate dopo più di 10 anni. Si tratta di un nuovo capitolo che si pone cronologicamente tra Baldur's Gate e Baldur's Gate II. Si tratta di un'avventura che può durate fino a 25 ore. Nel caso in cui siate interessati, questa è la recensione di Baldur's Gate: Siege of Dragonspear.

Un combattimento di Baldur's Gate: Siege of Dragonspear.

L'aggiornamento 2.6 aggiorna il codice per supportare i sistemi a 64-Bit, corregge centinaia di bug, aggiunge voci e ritratti, ma, per noi italiani, il miglioramento più evidente è probabilmente l'introduzione in via ufficiale della traduzione nella nostra lingua. In questo modo tutti coloro che volessero tornare a vivere delle avventure nella Costa della Spada potranno farlo con un idioma più familiare.

Questa non sarà l'ultima patch dei giochi, Beamdog promette di essere al lavoro su ulteriori correzioni.

Che ne dite? Basta questa novità per farvi tornare voglia di varcare i Baldur's Gate?