The Last of Us 2, un video musicale per il cortometraggio italiano fanmade

Il progetto TFOT, ovvero il cortometraggio italiano fanmade su The Last of Us 2, sta proseguendo e torna a mostrarsi parzialmente in questa iniziativa parallela da parte degli stessi autori, con un video musicale.

Il team italiano MnG, mentre prosegue la lavorazione sul cortometraggio fanmade dedicato a Joel vero e proprio, di cui abbiamo visto il trailer un paio di mesi fa, ha anche creato un video musicale dedicato al progetto, ovviamente legato a The Last of Us 2 anche in questo caso.

La canzone protagonista del videoclip è Through the Valley, ovvero la medesima traccia scelta da Naughty Dog per il trailer di lancio di The Last of Us 2, ma in questo caso è cantata da Laura Elle, altro membro del team coinvolto nella produzione del cortometraggio.

Si tratta di un lavoro veramente lodevole, considerando che è frutto di un'iniziativa dettata dalla passione, che traspare anche da questo video musicale. Tutto questo dimostra ancora una volta come il gioco in questione sia in grado di essere fonte d'ispirazione per ulteriori creazioni ed espressioni artistiche.

Il cortometraggio fanmade TFOT sarà incentrato sulla storia di Joel e metterà dunque in scena diversi eventi del suo passato in modo da esplorare meglio il personaggio. Nel frattempo, proseguono i lavori anche sulla vera e propria serie TV di The Last of Us, che come sappiamo è in lavorazione presso HBO.