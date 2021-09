Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri, un primo video confronto con PS4

Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri è stato protagonista di un primo video confronto con la versione originale del quarto capitolo per PS4, e a quanto pare le differenze non sono moltissime.

L'annuncio di Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PS5 e PC durante il PlayStation Showcase 2021 ha confermato la volontà di Sony di continuare a portare le proprie esclusive sulla piattaforma Windows, ma non solo.

L'approdo su PlayStation 5 e PC consentirà infatti ai vari episodi della serie targata Naughty Dog di girare al massimo delle proprie possibilità, il che significa anche con un raddoppio del frame rate per quanto concerne Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Al di là dei 60 fps, tuttavia, il filmato mostra come le differenze con l'originale per PS4 non siano poi così evidenti. C'è sicuramente una risoluzione più alta che in alcune immagini evidenzia un maggior numero di dettagli, ma per il resto è dura distinguere i due titoli.

Vedremo se i prossimi materiali pubblicati da Sony andranno o meno a sottolineare novità che non sono risultate così palesi a una prima occhiata.