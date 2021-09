Diablo 2: Resurrected, un trailer cinematografico inquietante per la remaster

Diablo 2: Resurrected, l'attesa remaster del classico Blizzard, è stato mostrato oggi con uno spettacolare e inquietante trailer cinematografico, caratterizzato dalla straordinaria qualità a cui siamo ben abituati.

Dopo i video dedicati alle classi Barbaro, Incantatrice, Paladino, Amazzone e le altre, ecco dunque un nuovo sguardo alla componente narrativa del gioco e alle sue atmosfere, in cui potremo nuovamente immergerci fra una decina di giorni.

In uscita il 23 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, Diablo 2: Resurrected includerà il gioco base e l'espansione Lord of Destruction, per un'esperienza non solo coinvolgente ma anche parecchio corposa.

Al comando di sette differenti personaggi, tutti ampiamente personalizzabili, potremo affrontare la campagna da soli oppure in cooperativa per un massimo di otto giocatori, oppure cimentarci con le modalità PvP incluse nel pacchetto.