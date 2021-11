Pokémon Smile: primo update dopo più di un anno, ecco le novità per l'app mobile

Pokémon è una saga nota soprattutto per i propri capitoli principali, JRPG a turni adatti a tutte le età. Il franchise ha però visto negli anni molteplici spin-off, più o meno particolari. Un esempio è l'app del 2020 Pokémon Smile. Ora, questa applicazione ha ottenuto il proprio primo aggiornamento, dopo più di un anno e mezzo circa dall'uscita.

Pokémon Smile, nel caso nel quale non lo sappiate, è un'applicazione, non un vero e proprio gioco. Si tratta di un'app pensate per i più piccoli e, precisamente, per invogliarli a lavarsi i denti. Per questo motivo si chiama Smile (sorriso). Lavandosi i denti di fronte alla telecamera, i più piccoli possono catturare dei Pokémon. Si tratta di un'idea simpatica e adatta allo spirito (perlopiù) allegro della saga.

Ora, arriva un primo update che aggiunge le seguenti novità a Pokémon Smile:



Nuovi Pokèmon e nuovi Pokémon Caps

Le opzioni "Durata della sessione di spazzolatura" e "Scatta foto durante il gioco" nel menu "Impostazioni di spazzolatura" possono ora essere impostate separatamente per ogni utente su un dispositivo.

Risoluzione di bug

Qui sotto potete (ri)vedere il trailer del gioco in versione giapponese.

Diteci, i vostri figli o fratelli e sorelle usano Pokémon Smile? E voi, la usate? Non c'è nessun motivo per non farlo, dopotutto.