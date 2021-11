Call of Duty: Vanguard, c'è un problema con lo scudo che non protegge dai colpi

Call of Duty: Vanguard è disponibile da un paio di giorni ed è stato rilevato un problema piuttosto fastidioso riguardante lo scudo, che a quanto pare non funziona come dovrebbe non bloccando i colpi quando viene utilizzato, cosa che ovviamente dovrebbe fare in base alle sue caratteristiche.

Il Combat Shield è un'arma melee, che può essere posizionata sulla schiena e in questo caso dovrebbe garantire una maggiore protezione dai colpi provenienti da dietro, ma questo a quanto pare non accade, almeno per il momento.

Come riferito da diverse segnalazioni su Reddit, nel canale dedicato al gioco dove è stato riportato anche un video a dimostrazione della cosa, lo scudo posto sulla schiena sembra non offrire alcuna protezione. Sebbene la cosa sembri far felici alcuni utenti che trovano alquanto fastidioso l'uso di tale strumento, sembra trattarsi di una sorta di bug, visto che contravviene alla funzione stessa dell'oggetto in questione.

Altri utenti segnalano che lo scudo funziona male anche quando usato per scontri frontali, visto che è possibile ricevere colpi alla testa con una facilità alquanto sospetta, dunque c'è evidentemente qualcosa da registrare per quanto riguarda lo scudo da combattimento in Call of Duty: Vanguard. Attendiamo a questo punto eventuali sviluppi sulla questione che potrebbero arrivare in una patch.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione completa del nuovo Call of Duty: Vanguard, mentre ricordiamo che i primi voti sono stati buoni ma non eccezionali.