Deathloop: accordo tra Sony e Microsoft, sarà sia su PS Plus che su Game Pass per un leak

Tramite Reddit, un leaker noto - rockagent - ha indicato alcune nuove informazioni riguardo alla strategia di Sony. Tra le varie, ha indicato che Sony e Microsoft hanno un accordo per Deathloop, l'esclusiva temporale console di PlayStation realizzata da Arkane, team ora di proprietà di Xbox Game Studios. Il gioco dovrebbe arrivare direttamente su PlayStation Plus Premium e Game Pass dopo la fine dell'esclusività.

Precisamente, il leaker afferma: "Sony ha stretto un accordo con Microsoft per assicurarsi che Deathloop sia un gioco PS Plus Premium, una volta persa l'esclusività arriverà sia su PS Plus che su Game Pass". Le parole di rockagent sono un po' generiche: "un accordo con Microsoft" potrebbe anche essere un'imprecisione ed è possibile che sin dall'inizio Sony avesse stretto un accordo con Arkane per avere il diritto di pubblicare il gioco sul proprio servizio in abbonamento, ma non in formato esclusivo.

Deathloop

Per ora, in ogni caso, sono solo speculazioni. Sony sta per certo puntando molto sul proprio abbonamento PlayStation Plus, quindi è credibile che un ex-esclusiva sia destinata ad arrivare sui tier maggiori dell'abbonamento. Per il momento dobbiamo però prendere il tutto come un rumor e nulla più.

Lo stesso leaker ha anche affermato che vari giochi PlayStation sono in arrivo su PC: ecco l'elenco.