Famitsu, voti delle recensioni: LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è il migliore

Famitsu ha pubblicato le recensioni del numero 1742, della seconda metà di aprile, e ha svelato i voti dei giochi recensiti. Si tratta solo di tre titoli e il migliore è LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker.

Precisamente, i voti delle recensioni di Famitsu sono:

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/9 [33/40]

MLB The Show 22 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 7/8/8/7 [30/40]

TASOMACHI: Behind the Twilight (PS4, Switch) - 7/7/7/ [28/40]

Come potete vedere, questa settimana la rivista ha pubblicato poche recensioni. Si tratta dopotutto di un periodo più tranquillo per il mondo videoludico, che si sta "riprendendo" dalla lunga lista di giochi pubblicato tra febbraio e marzo 2022.

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker

Nessuno dei giochi recensiti da Famitsu si avvicina al voto massimo, ma LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è stato in grado di ottenere tre otto e un nove. Anche nella nostra recensione ne abbiamo parlato positivamente. Precisamente, vi abbiamo spiegato che "LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker si è fatto attendere a lungo ma alla fine si è confermato essere proprio il titolo mastodontico che TT Games ci aveva promesso. La varietà di contenuti e collezionabili non ha precedenti, e sul fronte del gameplay abbiamo riscontrato miglioramenti importantissimi che rendono l'esperienza molto più coinvolgente e appagante. È stata tuttavia l'enorme passione per la galassia lontana lontana a conquistarci: il nuovo LEGO Star Wars è un trionfo di citazioni, riferimenti e chicche che ci hanno fatto perdonare alcune incertezze tecniche più o meno rilevanti. Se amate i LEGO e Guerre Stellari e cercate un titolo non troppo difficile, ma pieno di contenuti, non fatevelo scappare."