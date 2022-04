Project Golden Nekker, spin-off di The Witcher sul Gwent, non uscirà su console

CD Projekt RED ha precisato che Project Golden Nekker, il nuovo gioco spin-off di The Witcher interamente incentrato sul Gwent, non arriverà su console ma è previsto solo su PC e piattaforme mobile, contrariamente a quanto successo in passato con altri progetti del genere.

Il primo gioco sul Gwent è infatti arrivato anche su console dal 2018 al 2020, così come anche l'altro spin-off di The Witcher, ovvero The Witcher Tales: Thronebreaker, ma questo nuovo progetto non è previsto su PlayStation, Xbox o piattaforme Nintendo, rimanendo legato esclusivamente all'ambito PC e piattaforme mobile.

A confermarlo è stato Paweł Burza, che ha chiarito a IGN l'intenzione di mantenere Project Golden Nekker al di fuori dell'ambito console. "Per quanto riguarda le console, le lasciamo fuori per una ragione", ha spiegato anche il director Vladimir Tortsov, "ci sono stati degli aspetti positivi che ci hanno portato a provarle in passato per giochi come questi, ma per i titoli live service con aggiornamenti frequenti resta un'esperienza difficile".

"Al momento non abbiamo in programma di portare alcuno spin-off su console", ha aggiunto. Il punto maggiormente problematico è dunque assicurare un supporto costante e aggiornamenti anche molto frequenti per un gioco live service come si profila essere Project Golden Nekker, cosa che può risultare particolarmente lenta e problematica dovendo sottostare alle varie certificazioni più macchinose richieste dalle console.