Contraband registrato da Microsoft, sarà all'Xbox & Bethesda Games Showcase?

Contraband è appena stato registrato da Microsoft, per la precisione il trademark è del 2 giugno, e ciò potrebbe significare che il gioco sarà presente all'Xbox & Bethesda Games Showcase che si svolgerà fra qualche giorno.

In uscita nel 2023 secondo Jeff Grubb, Contraband è un'esclusiva Xbox sviluppata da Avalanche Studios, il team della serie Just Cause, che lo ha annunciato durante l'E3 2021 con un teaser trailer fondamentalmente privo di dettagli.

Ad oggi sappiamo che Contraband è in lavorazione dal 2018 e che il team di sviluppo è molto più grande di Just Cause 4, ma per il resto è ancora tutto avvolto dal mistero.

L'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno potrebbe essere senz'altro il palcoscenico giusto per presentare il progetto con un trailer del gameplay e illustrarne le meccaniche, sebbene come detto il lancio potrebbe avvenire solo nel 2023.