Final Fantasy 14 avrebbe potuto includere una modalità battle royale, ecco come sarebbe stata

Final Fantasy 14 è un ampio gioco, con tanti contenuti. Uno di questo sarebbe anche potuta essere una battle royale. A svelarlo è il director Naoki Yoshida stesso, che ha spiegato le idee fondamentali di questa modalità poi scartata.

Come spiegato a gamer.ne e tradotto in inglese dagli utenti di Reddit, Naoki Yoshida ha svelato che, mentre il team lavorava alla modalità PvP "Crystalline Conflict" di Final Fantasy 14, ha fatto dei test con una modalità battle royale. In questa, i giocatori avrebbero preso il controllo di un Mago Blu. Non ci sarebbero state armi da raccogliere, ma avrebbero avuto la possibilità di imparare nuove abilità d'attacco, così da poter sfidare gli altri giocatori con tali capacità.

Final Fantasy 14

In quanto battle royale, non sarebbero mancati una serie di cerchi concentrici che avrebbero chiuso i giocatori in certe aree di una grossa mappa. I cerchi sarebbero divenuti più piccoli man mano che il match avanzava. Alla fine, però, l'idea è stata scartata.

La modalità PvP era parte dell'aggiornamento 6.1, di cui vi abbiamo parlato qui.