Contraband: l'esclusiva Xbox è in lavorazione dal 2018, rivela un curriculum

Contraband, l'esclusiva Xbox sviluppata da Avalanche Studios, è in lavorazione dal 2018: lo rivela il curriculum di un addetto alle animazioni del gioco, scovato dal sempre attento Timur.

Annunciato con un trailer ufficiale all'E3 2021, disponibile su Game Pass dal day one, Contraband ha dunque già tre anni di sviluppo alle spalle, o quantomeno è dal 2018 che il responsabile delle animazioni ci sta lavorando.

Tempistiche magari compatibili con una presentazione più approfondita rispetto al semplice teaser mostrato da Microsoft lo scorso giugno, che di fatto non rivela nulla del gameplay di Contraband, ma magari il progetto vanta ambizioni particolari e richiederà dunque un certo periodo di attesa.

"In Contraband scoprirai un paradiso di contrabbandieri in modalità cooperativa ambientato nel mondo immaginario di Bayan negli anni '70 del secolo scorso", recita la sinossi del gioco sul sito ufficiale di Xbox, e per il momento c'è poco altro.

Quanto alla possibile data di uscita, secondo Jeff Grubb i vari Contraband, Avowed, Fable e Perfect Dark non arriveranno prima del 2023.