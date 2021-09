Offerte Amazon: prezzo più basso per il laptop da gioco ACER Nitro 5 con schermo da 144 Hz

Le offerte Amazon di questi giorni includono anche l'ACER Nitro 5 con processore Intel Core i7-10750H, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti e pannello da 144 Hz, disponibile al prezzo più basso grazie a uno sconto di 300 euro.

Offerta Amazon Acer Nitro 5 AN515-55-78ZG Computer Gaming, Intel Core i7-10750H, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Wi-Fi 6, Displa... € 1299,0 € 999,0 Vedi

Offerta

La NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti non è certo un modello di fascia alta, ma è sufficiente per una buona esperienza di gioco in 1080p. Inoltre nei 999 euro di prezzo rientrano caratteristiche hardware notevoli tra cui schermo IPS da 144 Hz con gamma NTSC al 72% e tempo di risposta 3 millisecondi, un processore di fascia alta Intel Core i7-10750H, 16 GB di RAM e Wi-Fi 6. Abbastanza per attirare l'attenzione e garantire un'esperienza complessiva notevole.

La dotazione dell'ACER Nitro 5 include una tastiera pensata per il gaming e il supporto per l'audio DTS: X Ultra

