Marvel's Midnight Suns sarà al Summer Game Fest: è ufficiale, ecco la data e l'ora

Marvel's Midnight Suns sarà al Summer Game Fest, ora è ufficiale. L'informazione è stata condivisa tramite Twitter dall'account ufficiale del gioco, che ha anche incluso un brevissimo video che mostra il logo e ci ricorda la data dell'evento: 9 giugno 2022, alle 20:00 ora italiana.

Le descrizione ufficiale recita: "Vivi una coinvolgente storia personale e affronta le versioni corrotte di celebri personaggi Marvel per cercare di fermare le forze demoniache di Lilith e impedirle di riportare in vita Chthon, il suo malvagio padrone. Sblocca nuove abilità sviluppando il tuo rapporto fuori dal campo di battaglia con eroi come Iron Man, Blade e Captain Marvel. Esplora la misteriosa Abbazia e i suoi dintorni per svelare i segreti nascosti della mistica base segreta. Sei Hunter, il primo eroe originale e personalizzabile nel Marvel Universe. Dovrai guidare eroi leggendari tra cui Avengers, X-Men, Runaways e tanti altri, con la possibilità di personalizzare la squadra e scegliere le abilità più adatte al tuo stile di gioco."

Nella nostra anteprima di Marvel's Midnight Suns, vi abbiamo spiegato: "Dobbiamo ammettere che non ci aspettavamo la deriva "card game", ma il nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns ci ha ulteriormente convinto circa la bontà del titolo firmato Firaxis. Il sistema di combattimento strategico promette varietà e creatività, mentre la componente più marcatamente GDR pesca a piene mani nell'immaginario Marvel per la gioia dei fan che non perdono un albo a fumetti o un film e che probabilmente farebbero bene a tenere d'occhio questa uscita."