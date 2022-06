GTA Online gratis per PS5 sta per essere rimosso: Rockstar ricorda l'offerta

Rockstar Games ha ricordate che GTA Online per PS5 in formato gratuito sta per essere rimosso e che dobbiamo sfruttare l'offerta fintanto che è disponibile. Il gioco sarà disponibile fino al 14 giugno 2022.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. Ricordiamo anche che per reclamare la propria copia gratuita di GTA Online in versione PS5 è necessario possedere PS5: l'operazione può essere eseguita solo direttamente dalla console. Per giocare a GTA Online è inoltre necessario possedere PS Plus. L'offerta è iniziata il giorno dell'uscita di GTA Online su PS5, ovvero il 15 marzo 2022.

La versione PS5 di GTA Online, come indicato anche nel tweet qui sopra, propone tutta una serie di migliorie, come nuove modalità grafiche, una qualità visiva superiore, alcune opzioni per l'HDR e il ray tracing, non possibile su PS4. Anche i caricamenti sono più rapidi, ovviamente grazie all'SSD.

Purtroppo, molti non avranno avuto modo di sfruttare l'offerta di GTA Online per PS5 in quanto non sono riusciti a ottenere una PS5 in tempo. Il gioco non può essere reclamato da browser o da app mobile.

GTA 5 è attualmente a quota 165 milioni di copie: è per certo un grande successo.