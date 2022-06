Scorn: i requisiti minimi e consigliati sono stati aggiornati, la data di uscita spunta su SteamDB

Gli autori di Scorn hanno aggiornato i requisiti minimi e consigliati del gioco tramite Steam. Possiamo vedere che sarà necessario avere delle macchine da gioco di primo livello. Inoltre, tratite SteamDB è apparsa la data di uscita: 21 ottobre 2022.

Ecco i requisiti minimi di Scorn:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: QuadCore AMD Ryzen 3 3300X / Intel Core i5-8400

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD (Solid State Drive)

Ecco invece i requisiti consigliati di Scorn:

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: AMD Ryzen 5 3600/Intel Core i7-8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 2070 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD (Solid State Drive)

Possiamo notare che anche tra i requisiti minimi è consigliato di possedere un SSD. Scorn sembra un gioco che metterà a dura prova le macchine da gioco meno recenti.

Inoltre, come potete vedere qui sopra, secondo SteamDB la data di uscita è fissata per il 21 ottobre 2022: ovviamente l'informazione potrebbe essere scorretta o non aggiornata. Ricordiamo che ufficialmente la data di uscita è fissata per un generico "ottobre 2022" su PC e Xbox Series X|S.