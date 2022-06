Xbox + Bethesda e PC Gaming Show: seguiteli con noi su Twitch!

La giornata più calda dell'estate del videogioco sta per cominciare e noi, ovviamente, saremo in diretta sul canale di Twitch di Multiplayer.it per commentare insieme la conferenza Xbox + Bethesda e il PC Gaming Show. Lo faremo con ospiti, interventi da Los Angeles e tanto altro! Lo show principale inizia alle 18:30, ma siamo già in diretta con tante altre live!

Non sarà l'E3, quindi, ma questa estate dei giochi gli si sta avvicinando molto. C'è stato il Summer Game Fest di Geoff Keyghley, ma anche il Guerrilla Collective 3.0 e il Future Games Show non hanno mancato di presentare qualche novità. Quello che è sicuro è che siamo live con tutti i nostri volti di Twitch per seguire queste intense giornate di gaming che oggi culmineranno l'attesissima conferenza di Microsoft, si parla di 95 minuti di giochi, e il sempre interessante PC Gaming Show.

Gli appuntamenti sono tanti e li abbiamo riassunti in questa comoda pagina. Sarete con noi? Siamo già su Twitch e su Telegram, veniteci a fare compagnia!

E dopo tutti sul sito, per i consueti approfondimenti, le notizie e gli speciali! State con noi!