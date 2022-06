Summer Game Fest 2022, lo show di Geoff Keighley ha deluso tutti?

Il Summer Game Fest 2022 non è cominciato nel migliore dei modi, a quanto pare: lo show condotto da Geoff Keighley, che nelle intenzioni avrebbe dovuto sostituire il grosso delle vecchie conferenze dell'E3, sembrerebbe aver deluso tutti.

Problemi di ritmo ma anche e soprattutto di contenuti: è di questo che si parla ormai da ore sui social, e tanto le opinioni degli addetti ai lavori quanto quelle degli utenti finali sembrano concordi. Tuttavia, a guardare la lista degli annunci del Summer Game Fest 2022, vengono in mente almeno due cose che avrebbero potuto cambiare in maniera sostanziale la percezione dell'evento.

La prima, ovviamente, è l'acuto finale: cosa sarebbe successo se Neil Druckmann fosse salito sul palco dello show di Geoff Keighley senza che qualche ora prima una leak avesse rivelato in anticipo The Last of Us Part 1? Avremmo ovviamente potuto godere di una sorpresa finale di grande valore.

La seconda è invece un'occasione mancata, forse per un motivo preciso: il tanto atteso reveal di Overdose, il nuovo gioco di Hideo Kojima, potrebbe clamorosamente rivelarsi sì un'esclusiva, ma non per PlayStation. Vedremo il titolo all'Xbox & Bethesda Games Showcase, questa domenica?

Geoff Keighley

Per il resto, la quantità dei materiali mostrati non è certamente in discussione e lo stesso Keighley era stato chiaro sul fatto che non avremmo assistito alle consuete world premiere, dunque la maggior parte dei trailer sarebbe stata legata a produzioni già annunciate.

Così è stato: dal gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 2 a quello di The Callisto Protocol, da Marvel's Midnight Suns a Gotham Knights, da Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge a Warhammer 40.000: Darktide, su quel palco si è visto un po' di tutto. Sì, anche il folle trailer di Goat Simulator 3.

Goat Simulator 3

A volte basta davvero un dettaglio per cambiare le cose e a mente fredda, guardando l'elenco dei giochi che hanno trovato posto nello show di apertura del Summer Game Fest 2022, viene francamente da chiedersi se davvero l'ultima edizione dell'evento messo in piedi da Geoff Keighley si meriti tutte le critiche che gli sono state mosse.

Voi che ne pensate? Com'è stato davvero il debutto del Summer Game Fest 2022? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.