Tekken 8 uscirà prima di aprile 2024, dice Bandai Namco

Tekken 8 arriverà sugli scaffali dei negozi durante il prossimo anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2024. Lo ha svelato Bandai Namco durante un Q&A con gli investitori.

In occasione dell'annuncio dei dati finanziari dell'ultimo trimestre, la compagnia giapponese ha dichiarato che oltre ad Armored Core 6: Fires of Rubicon di FromSoftware prevede di lanciare dal prossimo anno fiscale (1 aprile 2023 - 31 marzo 2024) in avanti anche la nuova iterazione del suo celebre picchiaduro.

In realtà come segnalato da TheGamer, Bandai Namco parla dell'arrivo di "titoli" della serie Tekken, al plurale dunque, suggerendo magari dei progetti collaterali, come ad esempio un titolo mobile. Oppure, più semplicemente, potrebbe trattarsi di un errore nella traduzione, dato che al momento in via ufficiale è stato confermato solo Tekken 8.

Parliamo in ogni caso di un periodo di lancio ancora piuttosto vago, tuttavia Tekken 8 sembrerebbe ormai nelle fasi conclusive dello sviluppo, tanto che pochi giorni fa in occasione del Tekken World Tour, Katsuhiro Harada e il director Kohei Hikeda hanno spiegato in maniera esaustiva alcune meccaniche di gameplay, mentre un trailer ha confermato la presenza di Nina Williams nel roster.