Blade of Darkness: lista trofei PS4/PS5 scoperta, sarà parte di PS Plus Premium?

Sony non ha ancora svelato quali sono i giochi per PS Plus Premium di marzo 2023, ma i giocatori PlayStation potrebbero presto poter giocare a Blade of Darkness. Questo videogame ha infatti ricevuto una lista trofei per PS4 e PS5, suggerendo che sono in arrivo novità. Il gioco era stato pubblicato su PC 22 anni fa.

Ricordiamo che PS Plus Premium è il livello più alto (e costoso) del servizio in abbonamento di PlayStation. Include tutti i benefici dei livelli Essential ed Extra, come ad esempio i giochi mensili e le aggiunte al catalogo giochi, e aggiunge altri benefici come l'accesso ai Classici: Blade of Darkness potrebbe far parte di questa lista. Per ora non abbiamo conferme, quindi dovremo aspettare un annuncio.

Blade of Darkness è un gioco d'azione hack-and-slash: nei panni di quattro Campioni di Ianna - ovvero Zoe l'Amazzone, Tukaram il Barbaro, Nagifar il Nano e Sargon il Cavaliere - dobbiamo affrontare l'Oscurità che minaccia il futuro dei Regni Centrali. Il gioco è già arrivato su Nintendo Switch e sembra che farà presto il suo debutto su PlayStation, magari anche come parte di PS Plus Premium.

Per quanto riguarda i giochi di PS Plus Essential ed Extra, sono stati confermati già durante lo State of Play più recente.