Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, un lungo video di gameplay per la remaster

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse si mostra in un lungo video di gameplay, della durata di oltre trenta minuti, pubblicato da Game Informer in concomitanza con lo scadere dell'embargo sulle recensioni del gioco, disponibile da domani su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Come saprete, Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse è stato accolto con voti contrastanti dalla stampa internazionale, che ha assegnato alla riedizione valutazioni che vanno dal 9 al 4, e che lasciano intendere quanto sia soggettiva l'esperienza messa a punto da Koei Tecmo.

Com'è possibile vedere anche in questo filmato, non c'è dubbio che in termini di gameplay e struttura la remaster paghi dazio per via dell'età effettiva del gioco, pubblicato nel 2008 su Wii ma già ai tempi tutt'altro che moderno e innovativo nel panorama dei survival horror.

La storia narrata in Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse ruota attorno a tre amiche che decidono di visitare un'isola abbandonata, dove anni prima si è consumata una tragedia che in qualche modo le ha viste coinvolte, ma restano intrappolate in un incubo fatto di edifici diroccati e spiriti malvagi.