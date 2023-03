Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, voti costrantanti per la remaster

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, la remaster di uno dei più celebri episodi della serie survival horror conosciuta in Giappone come Fatal Frame, è stata accolta con voti parecchio contrastanti da parte della stampa internazionale.

Digitally Downloaded - 9

Pocket Tactics - 8

Hardcore Gamer - 8

Dexerto - 8

Xbox Achievements - 7,8

Destructoid - 7,5

CGMagazine - 7,5

Checkpoint Gaming - 7,5

PlayStation Universe - 7,5

Noisy Pixel - 7,5

GamersRD - 7,5

XboxEra - 7,5

WellPlayed - 7

TheSixthAxis - 7

Hey Poor Gamer - 7

GameWatcher - 7

GamingBolt - 7

Nintendo Life - 6

Guardian - 6

Pure Xbox - 6

DualShockers - 5,9

But Why Tho? - 5

VGC - 4

TheGamer - 4

Numeri che non sorprendono più di tanto, alla luce del nostro provato di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, in cui abbiamo espresso forti perplessità in merito alla capacità del gioco di offrire un'esperienza al passo coi tempi, tanto sotto il profilo del gameplay quanto sotto il profilo tecnico.

Parliamo infatti dell'edizione rimasterizzata di un titolo pubblicato originariamente nel 2008 su Wii ma già all'epoca caratterizzato da un'impostazione fortemente tradizionale, con evidenti limitazioni legate al sistema di movimento dei personaggi che tuttavia sulla console Nintendo venivano compensati dai controlli a rilevazione di movimento per l'uso della Camera Obscura.