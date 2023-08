Starfield: copie già vendute, in rete spuntano video dell'inizio del gioco, attenti agli spoiler

Starfield è uno dei giochi più attesi del momento e come spesso accade questo significa che qualcuno si è impegnato per riuscire a ottenere in anticipo una copia del gioco. Purtroppo, questo qualcuno ha anche condiviso online i primi 40 minuti del gioco. Non condivideremo il video, ma sfruttiamo l'occasione per suggerirvi di fare massima attenzione quando esplorate forum e social network alla ricerca di informazioni sul gioco di Bethesda.

Ovviamente Bethesda e ZeniMax Media stanno bloccando i video leak condivisi online, ma come è tipico per ogni fonte eliminata ne spunta un'altra. Se su YouTube è inoltre "facile" bloccare un video, vi sono siti dove è più semplice per i leaker caricare filmati e non vederli rimossi, perlomeno non repentinamente.