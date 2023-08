Armored Core 6 Fires of Rubicon, il trailer di lancio è denso di azione, dramma e distruzione

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato il trailer di lancio dedicato ad Armored Core 6 Fires of Rubicon nel quale possiamo un mix di sequenze cinematografiche e sequenze di gameplay. Potete vedere il video qui sotto.

La voce narrante del trailer di Armored Core 6 Fires of Rubicon recita all'inizio del video: "Dove c'è Coral, c'è sangue. Così è sempre stato, 621." Più avanti una serie di voci dichiarano: "Codice 1-5. Obiettivo da terminare in vista. È tempo di pagare le conseguenze. Non ci rimarrà nulla... se non braci morenti. Non c'è minaccia più grande della potenza senza scopo! Autorizzazione ottenuta. Terminali. Farò in modo che quel cane sfrenato venga punito e mandato all'inferno. Non falliremo questa volta. Il sistema ha dato il proprio verdetto, eliminazione immediata. Non sai mai quando smettere come gli altri Raven. Forgiati nella cenere, ci ergiamo come uno solo. Ma è positivo compiere una scelta. Siediti sul bordo e non ti fai nemici né amici. Una volta che qualcosa è vivo, non muore facilmente, 621, è tempo di lavorare."