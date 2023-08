The Pokémon Company: $11,6 miliardi di ricavi solo dai prodotti su licenza nel 2022

The Pokémon Company ha riferito una notevole crescita in termini di ricavi nel corso del 2022 , con 11,6 miliardi di dollari raccolti solo per quanto riguarda i prodotti su licenza , dunque il merchandise e altri prodotti collegati al brand.

Pokémon Scarlatto e Violetto dietro la crescita del 2022

Pokémon Horizons, la nuova serie animata

In particolare, la crescita registrata nel 2022 sembra sia collegata all'uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione della regione di Paldea con i nuovi personaggi e creature conseguenti a questa nuova aggiunta.

Per il resto, la divisione License Global si aspetta un andamento positivo anche in seguito al lancio della nuova serie di anime Pokémon Horizons, uscita lo scorso aprile in Giappone e a luglio negli USA, anche questa probabilmente in grado di spingere le vendite di merchandise e simili.