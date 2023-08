Atari 2600+ annunciato: prezzo, data di uscita, giochi e tutti i dettagli sulla retro-console

Atari e Plaion hanno annunciato l' Atari 2600+ , una nuova retro-console che permette di giocare ai giochi Atari 2600 e Atari 7800 su cartuccia. Attuale il prodotto è disponibile in tutto il mondo a partire dal 17 novembre 2023 al prezzo di 119.99 euro . Per ora non sono stati indicati i rivenditori italiani. Negli USA sarà disponibile direttamente sul sito di Atari.

Il trailer e i giochi per ora in vendita per Atari 2600+

Oltre all'Atari 2600+, Atari e Plaion hanno annunciato anche che sarà possibile acquistare il controller CX-30 Paddle con cartuccia multigioco 4-in-1 al prezzo di 34,99 euro. Inoltre, se desiderate un secondo Joystick CX-40 (uno è incluso con la console) potrete acquistarlo singolarmente al prezzo di 22.90€.

Insieme alla console saranno anche messe in vendita le cartucce di Berzerk Enhanced Edition e Mr. Run and Jump, entrambe al prezzo di 29.99€.

Ben Jones, Commercial Director di Retro presso PLAION ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Atari per riportare in auge Atari 2600 e contribuire a soddisfare la crescente domanda di hardware per il retrogaming da parte dei consumatori. Per i giocatori che ricordano l'emozione di giocare per la prima volta a casa con i giochi arcade, Atari 2600+ sarà un salto indietro nel tempo. Per tutti gli altri, l'offerta è all'insegna del divertimento senza tempo e della possibilità di vivere un'epoca d'oro dei videogiochi nell'inconfondibile stile Atari".