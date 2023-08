TV gaming per PS5 e Xbox del 2023: ecco i migliori

Se volete saperne di più su cosa deve avere un buon TV da gaming, e di conseguenza anche un ottimo TV per l'utilizzo di tutti i giorni, qui proveremo a spiegarvi brevemente tutto quello che vi serve per scegliere in modo consapevole il televisore che fa per voi. Se invece volete solo un consiglio veloce su quali TV comprare oggi con il budget a vostra disposizione, siete comunque nel posto giusto: scorrete più in basso e troverete la lista dei migliori TV da gaming oggi sul mercato.

Tra sigle poco comprensibili e la continua evoluzione dei pannelli, scegliere oggi un buon TV da gaming non è solo questione di risoluzione. Perché se il 4K (Ultra HD 3840 x 2160) è ormai lo standard consolidato a cui abbiamo fatto l'abitudine, lo stesso non si può dire per tutta una serie di altre tecnologie che hanno una grande importanza per giocare su console PS5 e Xbox. Magari infatti avremo anche imparato più o meno che cos'è l'HDR, ma che cosa significa HGiG? E a che cosa servono ALLM e VRR?

Le caratteristiche dei TV da gaming

Detto della risoluzione 4K, che è lo standard attuale, un buon TV da gaming non deve solo avere una buona luminosità e colori fedeli, ma anche tutta una serie di feature aggiuntive, che vanno da un basso input lag fino al supporto ad alcune tecnologie utili a migliorare le prestazioni di gioco. La risoluzione 8K rimane invece fuori dai giochi per il nostro obiettivo: è ancora presto per prenderla in considerazione, sia per il prezzo eccessivo sia per la mancanza di console dotate di una libreria consistente di giochi che renderizzano a questa risoluzione.

OLED vs LCD

I TV OLED, lo sappiamo, offrono una qualità dell'immagine superiore agli LCD: gli ultimi modelli hanno persino aumentato notevolmente il livello della luminosità, andando a ridurre il gap che avevano accumulato nei confronti dei pannelli LCD in questo specifico ambito. Di fatto si trattava dell'unico punto di forza dei TV LCD a livello di resa delle immagini, che ora possono contare solo sulla variabile prezzo: gli OLED, infatti, rimangono più costosi anche di un pannello mini-LED dotato di un local dimming full-array capace di migliorare contrasto e dettagli.

HDMI 2.1

Ma al di là delle caratteristiche base del pannello, è importante che un TV da gaming supporti una serie di altre tecnologie. Una delle principali è l'HDMI 2.1, l'ultimo standard di collegamento audio video che non solo amplia la lunghezza della banda dai 18 Gbps della versione 2.0 fino ai 48 Gbps, ma introduce anche delle caratteristiche specifiche per il gaming. Parliamo ovviamente della modalità automatica a bassa latenza (ALLM) e del Refresh Rate Variabile, oltre ai segnali Ultra HD 4K fino a 120 Hz (e 144 Hz su PC).

ALLM

La modalità automatica a bassa latenza (ALLM) permette al TV di capire che deve attivare tutti i settaggi correlati al gaming. Abilita insomma in automatico la modalità gioco che permette di ridurre al minimo la latenza, ovvero il ritardo tra i comandi e la reazione a schermo. Tra l'altro molti dei televisori consigliati qui hanno una modalità gaming dedicata, che permette di agire su alcuni di questi parametri per personalizzare ancora di più l'esperienza (magari scegliendo tra un'opzione pensata per un genere specifico, come gli sparatutto in prima persona).

VRR

La frequenza di aggiornamento variabile, o VRR, modifica invece in tempo reale la frequenza di refresh del TV per fare in modo che sia perfettamente allineata con la frequenza di rendering della sorgente video. Il segnale video di una console e di un PC, infatti, non è stabile nel suo frame rate e qualche fluttuazione si nota anche nei titoli meglio ottimizzati. Se il TV avesse una frequenza fissa, tipo di 60 Hz, si ritroverebbe a non avere abbastanza dati per riempire costantemente i pixel del suo pannello. E il risultato sarebbe il tearing, ovvero quel fenomeno che "spezza" l'immagine.

eARC

L'HDMI 2.1 può supportare (ma non sempre) anche la specifica eARC, un protocollo che gestisce e permette il dialogo bidirezionale tra il TV, tutti i device a esso collegati e un amplificatore audio. In questo modo possiamo controllare con il telecomando del TV anche il volume della soundbar o dell'impianto audio. Avere il supporto alla nuova specifica eARC, e non solo alla semplice ARC, significa che possiamo sfruttare molta più larghezza di banda e gestire tutte le codifiche audio recenti, incluso Dolby Atmos.

High Dynamic Range (HDR)

L'High Dynamic Range lo sentiamo nominare da anni, ma ha comunque senso un piccolo ripasso. L'HDR è la capacità di un display di riprodurre l'intervallo più ampio tra le zone più scure e quelle più luminose di un'immagine. Rispetto a uno schermo SDR, quindi, un TV HDR ci permette di percepire più dettagli, soprattutto nelle zone più luminose, con colori generalmente più fedeli e vibranti. Ci sono diversi formati, distinti dal tipo di metadati che utilizzano: HDR10, per esempio, utilizza metadati statici, mentre HDR10+ e Dolby Vision sfruttano quelli dinamici, che permettono al TV di ottimizzare luminosità e colori scena per scena.

HGiG

Ma l'HDR non è tutto e se si vuole giocare allora è importante anche il supporto al HGiG. Una sigla che sta per HDR Gaming Interest Group, un gruppo che include produttori di console come Sony e Microsoft, ma anche numerosi produttori di TV e sviluppatori. Scopo del HGiG è lo scambio di informazioni tra i gruppi, in modo che i giochi su PC e console riconoscano in automatico il display e possano comunicargli quali impostazioni sistemare per offrire la miglior immagine possibile.

Purtroppo questo scambio di informazioni funziona solo in teoria. Solo alcuni giochi PlayStation e Xbox, infatti, seguono le linee guide del gruppo: in alcuni casi, quindi, può aver senso comunque modificare alcune impostazioni manualmente.