Forza Motorsport: i requisiti PC del gioco di guida di Microsoft, tra bassi, alti e ultra

Xbox e Turn 10 Studios hanno condiviso i requisiti di sistema per PC di Forza Motorsport. Tramite il proprio sito ufficiale, la compagnia ha indicato che il gioco in versione computer supporterà risoluzioni native fino a 4K e superiore. Includerà anche il supporto a NVIDIA DLSS 2 e AMD FSR 2.2. In tutte le configurazioni sono inoltre 130 GB di spazio e un SSD.

Per quanto riguarda le specifiche minime per le impostazioni basse di Forza Motorsport, Turn 10 Studios suggerisce: