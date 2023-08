Forza Motorsport: niente split-screen al lancio a causa dei 'forti investimenti' nella grafica

Forza Motorsport per PC e Xbox Series X|S non supporterà al lancio il multiplayer locale in split-screen. Una mancanza giustificata dai forti investimenti fatti dal team di sviluppo fatti dal punto di vista grafico e sul rendering engine, che hanno reso difficile implementare questa funzionalità.

Sulle nostre pagine abbiamo già riassunto le novità presentate per Forza Motorsport durante il Forza Monthly di agosto, che includono una serie di migliorie, ma anche alcune mancanze, come per l'appunto il multiplayer a schermo condiviso, ma anche la modalità spettatore e le corse con l'IA all'interno della modalità Featured Multiplayer, che consente di prendere parte a corse competitive e weekend di gare completi, comprese anche prove libere e qualifiche

Riguardo a questi ultimi due punti, il creative director Chris Esaki ha spiegato che si tratta di una scelta logica, data la struttura del multiplayer:

"Far entrare i giocatori in un evento Feature Multiplayer, per occupare gli slot dei giocatori per poi fare da spettatori non è proprio il concetto di gara che volevamo", ha dichiarato Esaki. "Allo stesso modo, anche le gare con l'IA in Feature Multiplayer, con tutti i loro potenziali impatti sulla valutazione della sicurezza, non avevano molto senso".