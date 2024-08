Scene di sesso nei videogiochi? Gli attori di mocap spesso non vengono avvisati di ciò che gireranno

Stando ad alcune testimonianze, sembra che spesso e volentieri gli attori di mocap dei videogiochi non vengano avvisati in merito al contenuto delle loro interpretazioni, anche quando includono scene di sesso.

Nel corso di un'intervista con la BBC, l'ex attrice di motion capture Jessica Jefferies ha ricordato le volte in cui è stata chiamata per interpretare alcune sequenze senza ricevere alcuna informazione sulla loro natura, per poi scoprire che includevano scene di sesso.

"Una volta ho ricevuto una e-mail o una telefonata da parte di uno studio che ha detto di aver bisogno di me per un lavoro, ma senza ulteriori dettagli", ha ricordato l'attrice. "Mi sono presentata e solo allora mi è stato spiegato che avrei girato una scena di stupro."

"La sequenza poteva essere guardata per tutto il tempo che il giocatore riteneva, attraverso una finestra, finché il personaggio autore dello stupro non veniva colpito alla testa. A mio parere si trattava di qualcosa di assolutamente gratuito."

Il punto, ha spiegato la Jefferies, è che pur indossando la tuta per il motion capture, e non essendo dunque nuda, in qualità di interprete doveva immergersi completamente in ciò che accadeva in quella scena, in quel genere di intimità, e ciò rappresenta una forma di violenza, specie laddove non ci sia stato alcun avviso.