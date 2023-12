Minecraft celebra il nuovo anno in collaborazione con Universal

Mojang ha annunciato la Universal New Year's Celebration per Minecraft, che porterà a una serie di eventi speciali all'interno del gioco, tutti a tema con le produzioni cinematografiche del celebre studio nei prossimi giorni.

Le celebrazioni inizieranno il 18 dicembre e andranno avanti fino all'8 gennaio 2024, consentendo di prendere parte a vari eventi e potendo ottenere oggetti speciali e personalizzazioni a tema, oltre a sconti vari.

Per quanto riguarda questi ultimi, sono previsti sconti fino al 75% sui contenuti del Marketplace di Minecraft, in particolare per i set dedicati a Dragon Trainer, Minions e Jurassic World, ma non solo.