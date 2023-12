PlayStation dà il via alle Offerte Incredibili sui giochi fisici per PS5 e PS4

Non si tratta però di offerte del PS Store, ma di una serie di sconti sui giochi fisici presso MediaWorld, GameStop e Amazon . Viene precisato che le promozioni sono valide unicamente fino all'esaurimento delle scorte, quindi se siete interessati a qualche prodotto vi conviene non attendere troppo e acquistare il gioco.

PlayStation Italia ha dato il via alle promozioni note come Offerte Incredibili sui giochi per PS5 e PS4 . Si tratta di un periodo di offerte speciali che saranno disponibili fino al 24 dicembre 2023, ovvero per il periodo festivo.

Le promozioni di PlayStation delle Offerte Incredibili

God of War Ragnarok Valhalla

Quali sono le promozioni attive? Al momento, ad esempio, potete trovare su Amazon Italia sconti per Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man Miles Morales, God of War e il suo seguito diretto God of War Ragnarok che è appena stato aggiornato con l'update gratuito Valhalla che aggiunge un'intera nuova modalità.

Parlando precisamente di PS5, potete trovare Death's Stranding Director's Cut e Demon's Souls, così come The Last of Us Parte I, ovvero il remake del primo capitolo della saga di Naughty Dog.

Le offerte non sono moltissime, ma per chi deve ancora recuperare alcune delle migliori esclusive di Sony PlayStation, è una buona occasione. Diteci, quali giochi volete giocare sotto le feste?