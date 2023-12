Epic Games Store: più di 400 giochi unici regalati finora

Per la precisione, i giochi unici regalati fino a oggi sono stati 401. ipax11 li ha raccolti in un comodo foglio di calcolo , liberamente consultabile online, dove ha fatto anche delle distinzioni.

Sono ormai passati circa cinque anni dall'apertura dell' Epic Games Store , che da allora ha regalato la bellezza di più di 400 giochi unici , stando ai conti tenuti dall'utente ipax11 sul forum Steamgifts. Si tratta di una quantità davvero imponente di titoli, che sostanzialmente possono garantire di giocare gratis su PC per mesi e anni, a patto che non si cerchino le ultime novità.

Molte anche le sorprese regalate dall'Epic Games Store

Se non lo si fosse capito, il conteggio esclude tutti i doppioni, ossia i titoli regalati più volte, che vengono considerati una volta soltanto. Inoltre va specificato che alcuni dei giochi regalati comprendevano in realtà più titoli. Ad esempio The Jackbox Party Pack includeva cinque giochi, Borderlands: The Handsome Collection includeva due giochi, Samurai Shodown NeoGeo Collection includeva sette giochi e Alto Collection includeva due giochi.

Tra i regali ci sono stati anche dei non giochi, ossia dei pacchetti d'espansione e DLC vari. In totale sono stati dodici. Insomma, si tratta comunque di grossi numeri, che nessuno degli altri negozi digitali o servizi può vantare.

Da notare che si tratta di regali veri e propri, quindi non sottoposti a vincoli di abbonamento o altro. Insomma, riscattarli ha richiesto solo di avere un account Epic Game Store valido e non sottoposto a vincoli.