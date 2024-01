Call of Duty: Zombie, un gioco live service era in sviluppo presso Raven, per un curriculum

Spuntano tracce di un altro gioco che sembra sia stato in sviluppo presso Raven Software e poi cancellato dal team, in questo caso un progetto che doveva essere una sorta di live service dedicato a Call of Duty: Zombie, ma che non è mai stato annunciato in maniera ufficiale.

La modalità Zombie di Call of Duty è stata creata per la prima volta da Treyarch ha incontrato un grande successo presso l'enorme pubblico della serie, dunque è abbastanza verosimile che Activision possa aver pensato a un titolo interamente incentrato su tale modalità di gioco, oltretutto come multiplayer in stile live service.

Considerando come la modalità in questione appaia solitamente piuttosto staccata dal gioco standard, l'idea di un vero e proprio spin-off interamente dedicato agli zombie avrebbe un certo senso, ma a quanto pare il gioco non è mai decollato in maniera definitiva.